شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لـ 449 مبنى لإسكان الحجاج بمكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - منحت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تراخيص لـ 449 مبنى لإسكان الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ منذ بدء التقديم مطلع العام الهجري الحالي وحتى اليوم (الثلاثاء).
وبينت اللجنة أن هذه المباني، التي تقع في عدد من أحياء العاصمة المقدسة، تحتوي على 61278 غرفة مع ملحقاتها التي تتطلبها، وهي كذلك مطابقه للاشتراطات التي وضعتها الدولة من أجل ضمان رفاهية وسلامة ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم.
يذكر أن استقبال الطلبات سيستمر حتى نهاية شهر رجب من العام الحالي.
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