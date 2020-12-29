شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المحاسبة»: 75 برنامجاً استفاد منها 3000 آلاف موظف عام 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذ الديوان العام للمحاسبة ممثلاً «بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء»، 75 برنامجاً تدريبياً ولقاءين مهنيين خلال عام 2020م، استهدف 3000 موظف حكومي من الجهات المشمولة برقابته.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن برامج التدريب المقدمة شملت 6 هي: المراجعة الداخلية، والمحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة الآلية، وعدد من ورش العمل المتخصصة التي استفاد منها 1435 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية.

وبين الدكتور الغامدي، أن المركز أقام أيضاً لقاءين مهنيين حول المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد-19) وتحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام استفاد منها 1597 مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية، التي سلطت الضوء على دور المراجعة الداخلية في تقديم الآليات والحلول الممكنة في ظل تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكذلك التوعية بأهمية نشر ثقافة تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في القطاع العام.

وأكد الغامدي أن تقديم هذه البرامج واللقاءات يأتي تأكيداً لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها أخيراً، وتحقيقاً لخطته الاستراتيجية التي يتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل وتقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته.

مضيفاً إلى أن الديوان العام للمحاسبة ومن خلال المركز ماضٍ في تقديم المزيد من البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية لعام 2021م والهادفة إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة.