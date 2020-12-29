شكرا لمتابعة خبر عن إعادة تسيير رحلات محدودة بين المملكة والإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إعادة رحلاتها من المملكة إلى إمارة دبي، وفقاً للضوابط التي أقرتها المملكة وذلك بعد تمديد إغلاق المجال الجوي أسبوعاً آخر.

وقالت الشركة، أنه من المقرر أن تقتصر الرحلات على المسافرين غير السعوديين إلى دبي؛ حيث من المقرر إعادة تشغيل رحلات الناقلة من المملكة إلى دبي؛ حيث سيتم تسيير رحلات محدودة.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة رحلاتنا من مطاري الدمام والرياض الدوليين إلى دبي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، فيما كانت شركة فلاي دبي، قد أعلنت أمس الاثنين، تشغيل ثلاث رحلات عودة من المملكة إلى دبي، بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من الإمارات والمملكة.