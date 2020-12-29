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شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على بعض المناطق لمدة 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء إلى الجمعة.
ونشر المركز الوطني جدول بالأماكن التي تتأثر بهذه الحالة الجوية، ومنها " مكة المكرمة، الباحة، جدة، القنفذة".
للإطلاق على الجدول شاهد :
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