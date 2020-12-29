شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على بعض المناطق لمدة 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء إلى الجمعة.

ونشر المركز الوطني جدول بالأماكن التي تتأثر بهذه الحالة الجوية، ومنها " مكة المكرمة، الباحة، جدة، القنفذة".

للإطلاق على الجدول شاهد :