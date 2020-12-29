شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على توصية بعدم ملاءمة مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وفي السياق نفسه، وافق المجلس على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وجاء ذلك خلال ‏جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.