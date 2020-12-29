شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 3 مستودعات لتخزين التبغ بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، من إغلاق 3 مستودعات تستخدم لتخزين التبغ ومشتقاته.

وجاء ذلك أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بحملة على المستودعات في المنطقة، حيث تبين وجود 3 مستودعات مخالفة يتم بداخلها تخزين التبغ ومشتقاته، وتتم تعبئتها في العلب تمهيداً لتسويقها وبيعها.

وبلغ إجمالي ما تمّت مصادرته وإتلافه أكثر من 450 كجم، حيث تمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستودعات وإغلاقها.