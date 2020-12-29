شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تحذر من مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتتوعد بالغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء من عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف أو الفم .

وأكدت " الداخلية " أن عدم إستخدامها مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، كما تقع غرامة على المنشأة أو المسؤول بقيمة 1000 ريال وتضاعف العقوبة حال الغرامة .

كما أهابت من يعلم عن أي تجمعات الإبلاغ على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة ، بإستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض فيكون الإبلاغ على الرقم 911 .