شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: اليوم أول أيام الشولة وسيشتد فيها البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن اليوم هو أول أيام الشولة، الذى يعد النجم الثالث لموسم المربعانية.

وأضاف، في مقطع فيديو، أنه تبقى على موسم المربعانية 13 يوما، وسيبدأ بعدها موسم "الشبط".

ونوه بأن أيام الشولة ستكون أطول ليالي العام الجاري، وسيشتد خلالها البرد.