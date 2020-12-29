شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: اليوم أول أيام الشولة وسيشتد فيها البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن اليوم هو أول أيام الشولة، الذى يعد النجم الثالث لموسم المربعانية.
وأضاف، في مقطع فيديو، أنه تبقى على موسم المربعانية 13 يوما، وسيبدأ بعدها موسم "الشبط".
ونوه بأن أيام الشولة ستكون أطول ليالي العام الجاري، وسيشتد خلالها البرد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الزعاق: اليوم أول أيام الشولة وسيشتد فيها البرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.