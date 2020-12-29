شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 30 مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية في بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جهودها للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم ضبط 30 مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية على 34 منشأة في قطاع التجزئة في محافظة بيشة.

وقالت أن المخالفات تمثلت في: عدم وجود الرقم الضريبي، عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، أو عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.