شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت لا تسترد حال استرجاعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، أن الرسوم الجمركية على السلع المشتراة عبر الإنترنت والتي تم إعادتها لمصدرها لأي سبب، لا تسترد مرة ثانية.

وذكرت الجمارك أنه في حال خروج الشحنة من الساحة الجمركية، وكانت الرسوم المحصلة قطعية (للأفراد) لا يمكن استرداد الرسوم الجمركية.

وأشارت الجمارك إلى أنه يتم سداد الرسوم المستحقة على البيان الجمركي من قبل الشركة الناقلة، على أن يتم تحصيل تلك الرسوم من العميل عند استلام الشحنة.

وأكدت الجمارك على أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات، ويتم احتسابها على إجمالي قيمة السلع مع أجور الشحن والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.