شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم أمريكي بالشرقية يؤكد سهولة إجراءات أخذ اللقاح في مركز المعارض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ذهب ‏مقيم أمريكي في المنطقة الشرقية، إلى مركز المعارض بالظهران لأخذ لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المقيم الأمريكي، على سهولة إجراء حجز الموعد عبر التطبيق، كما عير عن إعجابه بحسن التنظيم من فرق الصحة في المركز؛ حيث قال: "أعتقد الاستعدادات لأخذ اللقاح ممتازة جدًا وأنا انبهرت كنت أتوقع أنها بن تكون منظمة إلى هذه الدرجة، وأخبروني بموعد الجرعتين في نفس الوقت".

وأضاف: "أعتقد أن عمل الحكومة ووزارة الصحة كان مبهرًا للغاية، وأنا سعيد لأننا نحصل على هذه الوقاية في وقت مبكر أسوة بالبلدان الأكثر تطورًا في العالم "، وفقًا لتصريحاته لـ" العربية".