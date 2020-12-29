بالفيديو.. كلمات مؤثرة وجهها مدير السجون الراحل اللواء الأسمري لنزلاء سجن بريدة

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول مدير عام السجون الراحل، اللواء "محمد الأسمري"، وهو يوجه عدة نصائح لنزلاء سجن بريدة. أظهر مقطع فيديو متداول مدير عام السجون الراحل، اللواء "محمد الأسمري"، وهو يوجه عدة نصائح لنزلاء سجن بريدة. وأبدى الراحل شعوره بالحزن لوجود الشباب بالسجن إلا أنه يحثهم على استغلال هذا الوجود في محاسبة أنفسهم وتقويمها. وأكد أن كل شخص مسجون أخطأ في حق نفسه وأسرته ووطنه، وأن عليهم تصحيح هذا الخطأ بمراجعة أنفسهم. إقرأ أيضا:

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