شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الضمان الصحي" يوضح موقف صاحب العمل من التأمين على مرافقي المقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف الوافد المتواجد في المملكة بإقامة دائمة . أوضح مجلس الضمان الصحي أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على مرافقي الموظف الوافد المتواجد في المملكة بإقامة دائمة . وأبان " الضمان الصحي " أن صاحب العمل غير ملزم بذلك ، ويلتزم الكفيل لهؤلاء المرافقين بالتأمين عليهم ، مشيراً إلى أن كل من يكفل مقيماً يشترك لصالحه في الضمان الصحي ، وفقاً لـ "الإخبارية " . كما أكد أنه يمكن لصاحب العمل إضافة منافع على وثيقة الضمان الصحي التعاوني بموجب بتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نصت عليه الوثيقة الموحدة .

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