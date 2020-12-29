شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى»: على صندوق التعليم الجامعي متابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم الثلاثاء، بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي ١٤٣٩/ ١٤٤٠ هـ، أنه على صندوق التعليم العالي الجامعي متابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.

وأكد مجلس الشورى، أنه على مجلس إدارة الصندوق استقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

وطالب المجلس، صندوق التعليم العالي الجامعي بدراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.