شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشؤون البلدية: قريبًا تطبيق 5 أنشطة لبيع "اسطوانات الغاز" ذاتيًا في المراكز التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق 5 أنشطة لبيع "اسطوانات الغاز" ذاتيًا في المراكز التجارية في المملكة قريبًا.

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم الآن بمبادرة كبيرة لتحسين بيئة الأنشطة التجارية بالاشتراك مع جميع القطاعات الخاصة أو الحكومية ومن ضمنها أسطوانة الغاز المسال؛ حيث تعمل على تحديث هذه اللائحة.

وأشارت إلى أنه أصبح هناك 5 من الأنشطة بدلًا من نشاط واحد؛ فهناك الاسطوانات الموجودة في المحال التجارية وضبط لها مساحات معينة، ومحل اسطوانات الغاز المسال في المولات ونشاط التعبئة، والخدمة الذاتية في مكان محدد متوفر به الاشتراطات الصحية والسلامة، وذلك بإدخال الأسطوانة القديمة لتخرج الجديدة.