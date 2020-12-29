شكرا لمتابعة خبر عن مجلس بلدي حاضرة الدمام يكرم أمين المنطقة الشرقية نظير جهود الأمانة وإنجازاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

كرم المجلس البلدي لحاضرة الدمام اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١/٢٠٢٠م، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في مقر المجلس، وذلك نظير تحقيق الأمانة إنجازات عديدة في مجال الاستثمارات البلدية، بحضور رئيس المجلس البلدي الاستاذ عبد الهادي الشمري وأعضاء المجلس، وكذلك بحضور وكيل الأمين للاستثمارات المهندس حمدان العرادي.

ويأتي التكريم نظير الجهود التي قامت بها وكالة الاستثمارات في أمانة المنطقة الشرقية من خلال تحقيق الأمانة للمركز الأول بمنظومة الاستدامة المالية بالقطاع البلدي، إضافة الى تحقيق الأمانة لإيرادات أعلى من مستهدفات وزارة المالية لثلاث سنوات على التوالي.

وكذلك توقيع عقود ومبادرات استثمارية، مؤخرا بقيمة تجاوزت مليارين ونصف المليار ريال كأكبر عقود ومبادرات استثمارية، والتي من ضمنها المشروع الاستثماري النموذجي الأول بالمملكة بأسلوب الاستثمار المشترك لتطوير الواجهة البحرية بكورنيش الخبر، وغيره من مشاريع استثمارية متنوعة، كما حققت أمانة المنطقة الشرقية قفزة رقمية ونوعية بأعداد الفرص المطروحة ومبالغ التعاقدات بشكل كبير، فيما تم معالجة ما يقارب من 50 ألف معاملة استثمارية في وقت قياسي، وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من 99٪.

وثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير تكريم المجلس البلدي للأمانة، مشيرا الى أن هذا التكريم ليس بمستغرب على المجلس البلدي الذي يعتبر شريك استراتيجي في العمل مع الأمانة.

وقال معاليه أن الأمانة تعمل لتقديم خدمات مميزة وفاعلة وتسهيلات محفزة وداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال للارتقاء بالبيئة الاستثمارية بالتكامل مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز مناحي محفزات الاستثمار بالمنطقة الشرقية، كما عملت خلال الفترة الماضية على تفعيل أدوات الجذب الاستثماري وتطوير منظومة الاستثمار الرقمية، من خلال إطلاق تطبيقات ذكية وخدمات إلكترونية وتطوير منظومة التواصل مع المستثمرين وتكثيف متابعة المواقع الاستثمارية الأمر الذي ساهم في جاذبية استثمارات الأمانة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل من الله، ثم بتوجيهات وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، اللذان يحرصان على دعم البيئة الاستثمارية والمستثمرين ورواد الأعمال بالمنطقة، ودعم وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد المقيل، الذي يضع خدمة المستفيدين والمستثمرين ورواد الأعمال وتحقيق مفهوم التوازن المالي من الأولويات في القطاع البلدي.

من جهته عبر رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام الأستاذ عبد الهادي الشمري، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية لما حققته الأمانة من انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية ضمن استراتيجية الأمانة الهادفة الى التطوير الدائم لخدمة المستفيدين، مشيرا الى أن ما حققته الأمانة في مجال الاستثمارات يعتبر مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا بالمجلس البلدي، لافتا الى أن هذا التكريم لأمانة المنطقة الشرقية، نظير ما حققته وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات خلال الثلاث السنوات الماضية وتحقيقها معدلات عالية في هذا المجال.