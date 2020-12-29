شكرا لمتابعة خبر عن صحة الرياض تبدأ حملة رقابية للأدوية الوصفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، بدأت "صحة الرياض" ، من خلال فرق الالتزام حملة رقابية مستمرة في للتأكد من تطبيق قرار عدم بيع الادوية الوصفية إلا بوصفة طبية وذلك على جميع الصيدليات العاملة في المنطقة .

وأكد مدير إدارة الالتزام في "صحة الرياض" سلطان المحمادي على ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة لذلك مع احتفاظ المريض بالوصفة كما أنه بالإمكانية صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي، وأهاب في نفس الوقت بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالإتصال على مركز اتصال وزارة الصحة ٩٣٧.

مؤكداً أن الجولات مستمرة ، للتحقق من التزام جميع الصيدليات ، بالأنظمة والتعليمات .

وكانت الصحة قد حذرت من بيع الادوية الوصفية دون وصفة طبية، وشدّدت على أهمية الإلتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية والذي يحظر على الصيدلي أن يصــرف أي دواء إلا بوصفة طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه بمزاولــة المهنــة فــي المملكــة .

وأبانت الصحة أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل (غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال / إلغاء الترخيص / السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر )، حيث يمثل صرف الأدوية الوصفية، بدون وصفة طبية خطرا كبيرا على صحة المجتمع مما يؤثر على الصحة العامة.