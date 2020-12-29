الداخلية: 1000 ريال «مخالفة الكمامة».. ويجب الإبلاغ عن التجمعات المخالفة

جددت وزارة الداخلية، تحذيرها، من أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن عقوبة المنشأة أو المسؤول في المخالفة للمرة الأولى تبلغ 1000 ريال، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.

وطالبت وزارة الداخلية، كل من يعلم بأي تجمع مخالف، ابلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني «999» في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض فيكون الإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم «911».

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