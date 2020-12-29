بالفيديو.. الأمطار تجذب المتنزهين إلى وادي العقيق بالمدينة

أدى هطول الأمطار بالمدينة المنورة، إلى جريان وادي العقيق، وهو ما جذب الزوار والمتنزهين للتمتع بالمنظر الجميل، خاصة بعد تطوير الوادي.

وذكر حساب التواصل الحكومي –عبر تويتر- أن الأمطار جذبت المتنزهين لوادي العقيق، بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيله وتطويره، الذي يحتوي على مسارات ومرافق للمشاة وجلسات للتنزه.

وكانت أمانة المدينة المنورة، أعلنت في يونيو الماضي، أن نسبة الإنجاز في أولى مراحل المشروع الذي تُنفِّذه هيئة تطوير منطقة المدينة بلغت 35%.

وتُنفِّذ هيئة تطوير المدينة استراتيجية شاملة تحقق بها التوازن البيئي بين البيئة العمرانية للوادي والمحافظة على مواردها الطبيعية.

اقرأ أيضًا:

أمانة المدينة تعلن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من تأهيل وادي العقيق

