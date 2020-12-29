بدءًا من اليوم.. تسيير رحلات محدودة بين الإمارات والسعودية

أعلنت شركة طيران الإمارات إعادة رحلاتها من السعودية إلى إمارة دبي، وفقاً للضوابط التي أقرتها سلطات المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن مددت المملكة إغلاق مجالها الجوي أسبوعاً آخر.

ووفقاً لبيان صادر من الشركة، فإنه من المقرر أن تقتصر الرحلات على المسافرين غير السعوديين إلى دبي.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: من المقرر إعادة تشغيل رحلات الناقلة من السعودية إلى دبي؛ حيث سيتم تسيير رحلات محدودة.

وأضاف: سيتم إعادة رحلاتنا من مطاري الدمام والرياض الدوليين إلى دبي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي كورونا.

وأعلنت شركة فلاي دبي أمس الاثنين، تشغيل ثلاث رحلات عودة من المملكة العربية السعودية إلى دبي، بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من الإمارات والسعودية.

وأعلنت المملكة في الشهر الجاري تعليق رحلاتها من كافة المنافذ مع عدد من الدول في محاولات منها لاحتواء تفشي وباء كورونا.

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