وفقًا للضوابط التي أقرتها سلطات المملكة..
أعلنت شركة طيران الإمارات إعادة رحلاتها من السعودية إلى إمارة دبي، وفقاً للضوابط التي أقرتها سلطات المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن مددت المملكة إغلاق مجالها الجوي أسبوعاً آخر.
ووفقاً لبيان صادر من الشركة، فإنه من المقرر أن تقتصر الرحلات على المسافرين غير السعوديين إلى دبي.
وقال متحدث باسم طيران الإمارات: من المقرر إعادة تشغيل رحلات الناقلة من السعودية إلى دبي؛ حيث سيتم تسيير رحلات محدودة.
وأضاف: سيتم إعادة رحلاتنا من مطاري الدمام والرياض الدوليين إلى دبي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وقررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي كورونا.
وأعلنت شركة فلاي دبي أمس الاثنين، تشغيل ثلاث رحلات عودة من المملكة العربية السعودية إلى دبي، بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من الإمارات والسعودية.
وأعلنت المملكة في الشهر الجاري تعليق رحلاتها من كافة المنافذ مع عدد من الدول في محاولات منها لاحتواء تفشي وباء كورونا.
اقرأ أيضًا:
طيران الاتحاد الإماراتية تعلق رحلاتها للسعودية حتى إشعار آخر
السعودية على رأس القائمة.. «طيران الإمارات» تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من اليوم.. تسيير رحلات محدودة بين الإمارات والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.