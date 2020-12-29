«البلديات» تعلن قرب تطبيق 5 أنشطة لبيع أسطوانات الغاز «ذاتيًا»

محاولة لتحسين بيئة الأنشطة التجارية..
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قرب تطبيق 5 أنشطة لبيع أسطوانات الغاز، ذاتيًا، في المراكز التجارية بالمملكة.
وقال وكيل الوزارة للشؤون البلدية الدكتور يحيى الحقيل، لبرنامج «اليوم» المذاع على «الإخبارية»، إن الوزارة تقوم بمبادرة كبرى لتحسين بيئة الأنشطة التجارية بالمشاركة مع القطاعات الخاصة أو الحكومية، ومن ضمنها أنشطة أسطوانات الغاز المسال.
وأوضح أن تطبيق اللائحة سيكون على نوعين، للأنشطة الجديدة بعد ثلاثة أشهر، أما المحلات القديمة فتم منحها فرصة سنتين لتوفيق أوضاعها.
وأضاف وكيل الوزارة، أن اشتراطات أنشطة اسطوانات الغاز المسال مرنة وشفافة وتم أخذ رأي المختصين والمعنيين بها، ومن ضمن هذه الأنشطة المراكز التجارية والمولات ونشاط الخدمة الذاتية أو البيع الذاتي، وهو عبارة عن مكان محدد تتوفر به الاشتراطات الضحية والسلامة، ويسدد المواطن المبلغ المحدد ويدخل الاسطوانة القديمة ويأخذ الأسطوانة الجديدة.
فيديو | #الشؤون_البلدية: قريبًا تطبيق 5 أنشطة لبيع "اسطوانات الغاز" ذاتيًا في المراكز التجارية بـ #المملكة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/kcIUIhsjmJ— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 29, 2020
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