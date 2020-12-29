أمانة مكة تغلق 3 مستودعات لتخزين التبغ بالعزيزية

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مستودعات تستخدم لتخزين التبغ ومشتقاته.

وأوضح رئيس بلدية العزيزيه الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنه أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بحملة على المستودعات في المنطقة، تبين وجود 3 مستودعات مخالفه يتم بداخلها تخزين التبغ ومشتقاته، ويتم تعبئتها في العلب تمهيدًا لتسويقها وبيعها.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم مصادرته وإتلافه بلغ أكثر من 450 كجم، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستودعات وإغلاقها.

وأكد المالكي أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد «940».