أمير الجوف يُطلق حملة «الخوارج شِرار الخَلق»

أطلق أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة بعنوان «الخوارج شرار الخلق».

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي، وعددًا من مسؤولي الهيئة؛ حيث استمع لشرحٍ من الدكتور العنزي عن الحملة وما تتضمنه من جولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج، وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

ونوه أمير منطقة الجوف بمثل هذه الحملات الهادفة التي تعمل على وحدة الصف وتعزيز اللحمة الوطنية وتعزيز قيم ومفاهيم الانتماء للوطن وحماية البلاد من الأفكار الضالة, وتحقيق الأمن الفكري والالتزام بالمنهج الشرعي.