«الشورى» يطالب بدراسة سلخ الجامعات المطبق عليها النظام الجديد

خلال الجلسة العادة الـ11 برئاسة آل الشيخ..
طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – من صندوق التعليم العالي الجامعي، بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.
كما طالب الشورى، من صندوق التعليم العالي الجامعي، دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد، من نطاق صلاحية الصندوق، وتحويل كامل أرصدتها.
وأوضح مجلس الشورى أنه على مجلس إدارة الصندوق، استقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة، للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
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