حاصل على الدكتوراه في الإدارة..
أصدر أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، قرارًا، بتكليف الدكتور مشبب القحطاني وكيلًا لإمارة منطقة مكة المكرمة ،وفقا لما ذكره حساب الغمارة على موقع «تويتر».
يُذكر أن الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة فرجينيا كومنولث، بالولايات المتحدة، في مجال فلسفة الإدارة والسياسة العامة، كما حصل من نفس الجامعة على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال، كما حصل على درجة الماجستير في مجال علم النفس، من جامعة ميسوري بالولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. أمير مكة يتلقى لقاح كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد الفيصل يكلف القحطاني وكيلًا لإمارة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.