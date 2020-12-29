الأمير خالد الفيصل يكلف القحطاني وكيلًا لإمارة مكة

أصدر أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، قرارًا، بتكليف الدكتور مشبب القحطاني وكيلًا لإمارة منطقة مكة المكرمة ،وفقا لما ذكره حساب الغمارة على موقع «تويتر».

يُذكر أن الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة فرجينيا كومنولث، بالولايات المتحدة، في مجال فلسفة الإدارة والسياسة العامة، كما حصل من نفس الجامعة على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال، كما حصل على درجة الماجستير في مجال علم النفس، من جامعة ميسوري بالولايات المتحدة.

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