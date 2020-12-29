«هيئة المنافسة»: إرسال المعاملات لأكثر من 90 جهة حكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، ارتباطها مع منصة المراسلات الحكومية التابعة لبرنامج التعاملات الحكومية يسر.

وأوضحت هيئة للمنافسة –عبر حسابها على تويتر- أن الارتباط مع «يسر» سيمكنها من إرسال المعاملات لأكثر من «٩٠» جهة حكومية بطريقة آمنة، فورية، وخضراء.

وكانت هيئة المنافسة وقّعت أول من أمس، مذكرة تعاون مشترك مع الجمارك السعودية، تهدف إلى زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين وتعزيز العمل المشترك لحماية المنافسة العادلة.

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