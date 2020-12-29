بعد الارتباط مع «يسر»..
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، ارتباطها مع منصة المراسلات الحكومية التابعة لبرنامج التعاملات الحكومية يسر.
وأوضحت هيئة للمنافسة –عبر حسابها على تويتر- أن الارتباط مع «يسر» سيمكنها من إرسال المعاملات لأكثر من «٩٠» جهة حكومية بطريقة آمنة، فورية، وخضراء.
وكانت هيئة المنافسة وقّعت أول من أمس، مذكرة تعاون مشترك مع الجمارك السعودية، تهدف إلى زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين وتعزيز العمل المشترك لحماية المنافسة العادلة.
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كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة المنافسة»: إرسال المعاملات لأكثر من 90 جهة حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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