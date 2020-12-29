عضو بـ«الشورى» يشيد بصندوق التنمية العقارية: «حقق قفزة في تملك المساكن»

أشاد عضو مجلس الشورى، م. عباس هادي، بعمل صندوق التنمية العقارية، ومساهمته في تملك المواطنين للمساكن، وذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق.

وأوضح هادي، أن الصندوق ساهم في قفزة نوعية في تملك المواطنين للمساكن، وأنه قلل نسبة الموجودين على قائمة الانتظار.

وطالب عضو المجلس، بالتأكد من خطة الصندوق لتحقيق الاستدامة، ليعرف بشكل دقيق ومحدد أثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، وكيف يحافظ عليه، ويستطيع الاستمرار في التمويل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة، للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

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