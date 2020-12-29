السعودية اليوم / أمانة الجوف تستحدث وتعيد تأهيل 129 طريقا ومساراً للدراجات الهوائية والمشاة



سكاكا 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أنهت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف تنفيذ 83 طريقا جديدا في مختلف الأحياء بإجمالي أطوال بلغ 47382 مترا، وذلك خلال العام 2020.

كما نفذت الإدارة مشروعات إعادة تأهيل 46 طريقا رئيسا بإجمالي أطوال 18720 مترا، فيما بلغت أطوال مسارات الدراجات النارية 8502 متر، وأطوال مسارات المشاة 8502 متر.

وأكدت الإدارة استمرارها في مشروعات إعادة التأهيل والتطوير، إلى جانب تنفيذ الطرق والشوارع الجديدة بالأحياء والمخططات وفقا للخطط والميزانيات المعتمدة، وفي إطار خطط التوسع في الخدمات والمشروعات البلدية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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13:54ت م

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