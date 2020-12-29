السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1506 إصابات جديدة بكورونا



أبوظبي 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1506 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 204,369 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 662 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 181,400 حالة .

// انتهى //

13:52ت م

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أبوظبي 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1506 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وشفاء 1,475 حالة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 204,369 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 662 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 181,400 حالة .// انتهى //13:52ت م0056

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