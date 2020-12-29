السعودية اليوم / مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة يحصل على اعتماد (ECRI) في الهندسة الطبية



مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

حصل مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة على شهادة الاعتماد الدولية من المعهد الأمريكي لأبحاث الرعاية الطارئة (ECRI)، الذي يعد من أميز الاعتمادات في مجال الهندسة الطبية، وذلك بعد اجتيازه للتقييم الشامل والدقيق خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك، بعد أن تمكن المستشفى من تطبيق أعلى معايير الجودة في مجال خدمات التقنية الطبية، حيث تتسابق مؤسسات الرعاية الطبية في مختلف أنحاء العالم للحصول على هذا النوع من الاعتماد الذي يعد عنصرًا مهمًا ورئيسًا في رفع مستوى الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، وهو ما يتوافق مع مرتكزات "رؤية المملكة 2030"، للقطاع الصحي التي أكدت على الاهتمام بصحة الانسان ورعايته، من خلال رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة.

مما يذكر أن منظمة (ECRI) هي منظمة أمريكية مستقلة غير ربحية، تعنى بتحسين الرعاية الطبية من خلال تطبيق المبادئ العلمية للبحث في سلامة الإجراءات والأجهزة الطبية والعقاقير مع أكثر من 5 آلاف عضو حول العالم.

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13:49ت م

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