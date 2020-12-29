السعودية اليوم / بدء عمليات تصحيح النظر بتقنية الليزر السطحي في مستشفى شرورة



شرورة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

بدء قسم العيون بمستشفى شرورة العام في إجراء عمليات تحسين النظر بتقنية بصمة العين "الليزر السطحي"، وذلك بعد اكتمال تجهيز قسم العيون بأحدث التجهيزات الطبية في مجال العيون، وتواجد كوادر متخصصة في هذا المجال وذلك لأول مرة في المستشفى.

وبينت "صحة نجران" أن تم إجراء 7 عمليات بتقنية الليزر السطحي، حيث استغرقت كل عملية دقيقتين، لافتةً أنه يتم عودة المرضى إلى منازلهم في نفس اليوم مع المتابعة في قسم العيون في المستشفى.

وأشارت إلى إستفادة مرضى قصر وطول النظر ومرضى الاستجماتيزم وتنظيف عتمات القرنية من هذه التقنية، التي تأتي ضمن برامج تحسين الأداء في مرافقها الصحية، بهدف التخفيف على مرضى العيون من العناء وحصولهم على الخدمات العلاجية في مقر إقامتهم وتقليص حالات الانتظار في مركز العيون في مستشفى الملك خالد في المنطقة.

مما يذكر أن اقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى شرورة قدّمت خدماتها خلال العام 2020 لأكثر من 127 ألف مراجع، فيما نجحت الكوادر الطبية في إجراء 949 عملية، وبلغ عدد المواليد خلال نفس الفترة 1820 مولودا ومولدة وتم إجراء 305775 فحصا مخبريا و 6195 جلسة غسيل كلوي والتصوير الطبي لعدد 30112 مريضا، إضافةً إلى صرف 119863 وصفة طبية.

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13:42ت م

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