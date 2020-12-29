السعودية اليوم / إعلان القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة للفصل الدراسي الثاني



الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 1441هـ، بدءاً من الأحد 1442/04/08 هـ وحتى 1442/06/01 هـ في كليات دراسات: إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية "الإنجليزية".

وأوضح مدير الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني أن الدراسة ستكون في فروع: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على جودة التعليم المقدمة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بفضل نظامها الدراسي التعليم المدمج.

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13:41ت م

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