السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين



عرعر 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تعترضها، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

واستعرض الاجتماع مستجدات لجان التعديات في المحافظات، وتقارير تطبيق النظام وازالة جميع التعديات، كما ناقش الاجتماع أعمال لجان التوطين، واستعدادات المحافظات لإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول ورفع جاهزية الجهات ذات العلاقة، استعدادا لخروج المواطنين للمنتزهات البرية، والتأكيد على تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وشدد سموه على أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم وسير العمل بها، ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.

ودعا سموه إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

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13:40ت م

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