السعودية اليوم / الجهات الأمنية بنجران تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية



نجران 14 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

تابعت عدسة وكالة الأنباء

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق التجارية، والعديد من المحلات التجارية، والأماكن العامة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية والتجمعات المخالفة.

// انتهى //

13:20ت م

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نجران 14 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واستابعت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، الجولات الميدانية للجهات الأمنية بمنطقة نجران، لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وشملت الجولة الميدانية، الأسواق التجارية، والعديد من المحلات التجارية، والأماكن العامة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية والتجمعات المخالفة.// انتهى //13:20ت م0049

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