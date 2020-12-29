السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة ينفذ 75 برنامجاً تدريبياً ولقاءين مهنيين استفاد منها (3000) من موظفي الجهات المشمولة برقابته



الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

نفذ الديوان العام للمحاسبة ممثلاً "بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء"، 75 برنامجاً تدريبياً ولقاءين مهنيين خلال عام 2020م، استهدف 3000 موظف حكومي من الجهات المشمولة برقابته.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن برامج التدريب المقدمة شملت ستة هي: المراجعة الداخلية، والمحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة الآلية، وعدد من ورش العمل المتخصصة التي استفاد منها 1435 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية.

وبين الدكتور الغامدي، أن المركز أقام أيضاً لقاءين مهنيين حول المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد-19) وتحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام استفاد منها 1597 مشارك من مختلف الجهات الحكومية، والتي سلطت الضوء على دور المراجعة الداخلية في تقديم الآليات والحلول الممكنة في ظل تفشي جائحة

وأكد الغامدي أن تقديم هذه البرامج واللقاءات يأتي تأكيدًا لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها مؤخرًا، وتحقيقاً لخطته الاستراتيجية والتي يتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل وتقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، مضيفاُ إلى أن الديوان العام للمحاسبة ومن خلال المركز ماض في تقديم المزيد من البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية لعام 2021م والهادفة إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة،

// انتهى //

13:16ت م

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الرياض 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسنفذ الديوان العام للمحاسبة ممثلاً "بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء"، 75 برنامجاً تدريبياً ولقاءين مهنيين خلال عام 2020م، استهدف 3000 موظف حكومي من الجهات المشمولة برقابته.وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن برامج التدريب المقدمة شملت ستة هي: المراجعة الداخلية، والمحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة الآلية، وعدد من ورش العمل المتخصصة التي استفاد منها 1435 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية.وبين الدكتور الغامدي، أن المركز أقام أيضاً لقاءين مهنيين حول المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد-19) وتحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام استفاد منها 1597 مشارك من مختلف الجهات الحكومية، والتي سلطت الضوء على دور المراجعة الداخلية في تقديم الآليات والحلول الممكنة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكذلك التوعية بأهمية نشر ثقافة تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في القطاع العام.وأكد الغامدي أن تقديم هذه البرامج واللقاءات يأتي تأكيدًا لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها مؤخرًا، وتحقيقاً لخطته الاستراتيجية والتي يتطلع من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل وتقديم قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، مضيفاُ إلى أن الديوان العام للمحاسبة ومن خلال المركز ماض في تقديم المزيد من البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية لعام 2021م والهادفة إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة،// انتهى //13:16ت م0047

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