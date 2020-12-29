السعودية اليوم / منتدى "يونا" الإعلامي يناقش غداً جهود الإيسيسكو ومستقبل العمل الثقافي الإسلامي



جدة 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

يستضيف المنتدى الإعلامي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" في نسخته الثالثة غداً ، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافة "إيسيسكو" ، الدكتور سالم بن محمد المالك ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

وأفاد المدير العام المكلف للاتحاد أحمد بن عبدالله القرني , أن اللقاء يتناول مستقبل العمل الثقافي الإسلامي وجهود منظمة الإيسيسكو ومبادراتها خلال جائحة كوفيد - 19 ورؤيتها المستقبلية.

يُذكر أن "يونا" أطلقت منتديات إعلامية تناقش مختلف قضايا العالم الإسلامي .

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13:16ت م

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