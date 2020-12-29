السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يكرم طالبين حققا المركز الأول والثاني في مسابقة تحدي القراءة على مستوى المملكة



نجران 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

كرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، الطالبين بالمرحلة الثانوية، عبد الله بن يحي الشهري، وعبد العزيز بن ناصر السلوم لحصولهما على المركزين الأول والثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي 2020 التي أقيمت مؤخراً على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور، ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، ومساعده للشؤون التعليمية حسين بن علي آل معمر، ومساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" سراء بنت سعيد الشهراني.

واطلع سموه على تقرير سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وخطة معالجة الفاقد التعليمي.

ونوه سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما تحقق لتعليم المنطقة على المستوى الذهبي في المشروع الوطني للتطوع نظير جهوده في نجاح مبادرات التصدي لجائحة

// انتهى //

13:10ت م

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نجران 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، الطالبين بالمرحلة الثانوية، عبد الله بن يحي الشهري، وعبد العزيز بن ناصر السلوم لحصولهما على المركزين الأول والثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي 2020 التي أقيمت مؤخراً على مستوى المملكة.جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور، ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، ومساعده للشؤون التعليمية حسين بن علي آل معمر، ومساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" سراء بنت سعيد الشهراني.واطلع سموه على تقرير سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وخطة معالجة الفاقد التعليمي.ونوه سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما تحقق لتعليم المنطقة على المستوى الذهبي في المشروع الوطني للتطوع نظير جهوده في نجاح مبادرات التصدي لجائحة كورونا // انتهى //13:10ت م0043

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