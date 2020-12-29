السعودية اليوم / أمانة عسير تطلق تطبيق "المساند البلدي" لتعزيز التطوع



أبها 14 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 29 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة عسير اليوم تطبيق " المساند البلدي" بهدف تعزيز العمل التطوعي وتفعيل الطاقات الشبابية في المجتمع.

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى أن التطوع البلدي يوفر بيئةً نظامية لأفراد المجتمع الراغبين في العمل التطوعي في مجالات عدة منها تحسين الخدمات البلدية وتفعيل المشاركة المجتمعية، والسعي إلى تعزيز دور المواطن في الرقابة وتكوين نمط إيجابي قائم على المبادرة والتطوع في متابعة الخدمات البلدية.

وأبان أن أمانة المنطقة وجميع بلدياتها ستنظم حملات تطوعية في الحدائق والأحياء السكنية بمشاركة مختلف فئات المجتمع، إضافةً إلى نشر التوعية بأهمية المحافظة على تنظيف الممرات والطرقات في الأحياء السكنية من المُخلفات، وأعمال طلاء الأرصفة وطمس التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري والإشراف والتواصل حول تلك الأعمال.

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13:10ت م

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