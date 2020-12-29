ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، عقب صعود المعدن الثمين عالميا ابتهاجا بإقرار حزمة التحفيز الأمريكية.



ووقع الرئيس دونالد ترامب، الأحد، حزمة مساعدة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، مما يجدد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين ويمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 226.18 ريال (60.31 دولار) وعيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) بلغ 197.91 ريال (52.78 دولار).

ووفق متعاملين، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 169.64 ريال (45.24 دولار) وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) 7035 ريالا (1876 دولارا).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فقد بلغ 1583.27 ريال (422.20 دولار).

وأعلنت السعودية، الأحد، عن 4 اكتشافات للنفط والغاز في أنحاء متفرقة من المملكة.

وعالميا ،ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن قد صعد 1.3 بالمئة أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23 بالمئة هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة.