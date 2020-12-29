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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أسعار الذهب اليوم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش.
وصعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بنزول الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.
وكان المعدن قد صعد 1.3% أمس الإثنين، بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.
وانخفض الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة ألفي دولار.
وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23% هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة.
وقال هيتيش جين كبير المحللين لدى يس سكيوريتيز بمومباي إن مسألة التعافي الاقتصادي في العام المقبل ستسيطر على الأسواق الأوسع نطاقا، لكن السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية الفضفاضة ستبقيان على أسعار الذهب قرب المستويات الحالية.
وأضاف أنه سيجري تداول المعدن في نطاق ما بين 1850 دولارا وألفي دولار خلال فترة ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة.
وبالنيبة للمعادن الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 26.07 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5% إلى 1036.60 دولار، وزاد البلاديوم 1.6% إلى 2361.68 دولار.
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