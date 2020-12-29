السعودية | وفد سعودي رفيع المستوى يزور باكستان الشهر المقبل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفد سعودي رفيع المستوى يزور باكستان الشهر المقبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:11 مساءً, 29 ديسمبر 2020 م المناطق-الرياض قالت صحيفة ” تربيون ” الباكستانية إن وفداً سعودياً رفيع المستوى برئاسة سمو وزير خارجية سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان الشهر المقبل لإجراء محادثات مع القيادة الباكستانية لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية بما في ذلك الشرق الأوسط.

وأوضحت صحيفة “تربيون” اليوم نقلاً عن مصادرها أن سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان سيكون ضمن الوفد، وسيناقش مع المسئولين الباكستانيين آلية إنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان.

وأضافت أن سمو وزير الخارجية سيعقد مباحثات مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي إلى جانب اللقاء بالرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان.

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