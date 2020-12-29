السعودية | ضبط (62) شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة لمخالفتها لنظام الغابات والمراعي

المناطق - واس

تمكنت الجهات الأمنية التابعة للأمن العام في كلٍ من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وعسير، وجازان، وتبوك ونجران والباحة)، خلال الأسبوع الماضي، من ضبط (55) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسية الهندية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع تم تحميلها على (62) شاحنة، في مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات المختصة بالأمن العام في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.