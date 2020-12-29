شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 ريال غرامة.. الداخلية تحذر من عقوبة عدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة الداخلية من عقوبة عدم ارتداء الكمامة الطبية والتي تصل الى 1000 ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وأوضحت أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)

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