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الداخلية تحدد عقوبة عدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية

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2020-12-29

الداخلية تحدد عقوبة عدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية

مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين، البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء”.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتشمل العقوبة فرض غرامة على المنشأة أو الشخص المسؤول بقيمة 1000 ريال تضاعف حال تكرار المخالفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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