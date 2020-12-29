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الجمارك توضح موقف رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت حال استرجاعها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، أن الرسوم الجمركية على السلع المشتراة عبر الإنترنت والتي تم إعادتها لمصدرها لأي سبب، لا تسترد مرة ثانية.
وقالت الجمارك إنه في حال خروج الشحنة من الساحة الجمركية، وكانت الرسوم المحصلة قطعية (للأفراد) لا يمكن استرداد الرسوم الجمركية.
وأشارت الجمارك إلى أنه يتم سداد الرسوم المستحقة على البيان الجمركي من قبل الشركة الناقلة، على أن يتم تحصيل تلك الرسوم من العميل عند استلام الشحنة.
وأكدت الجمارك على أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات، ويتم احتسابها على إجمالي قيمة السلع مع أجور الشحن والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.
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