شاشة هاتف ذكية تصلح نفسها ذاتيًا في غضون دقائق

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

استثمرت شركات التكنولوجيا ملايين الدولارات لتطوير شاشة هاتف ذكية أكثر عملية مع ابتكار وسائل حماية، إذ يعد تحطم الهاتف على الأرض تجربة لا يود الجميع اختبارها، لا سيما مع التكلفة الباهظة لإصلاح الشاشة، ومع ذلك فقد فشلت جميع المحاولات لابتكار واحدة لا تتحطم أبدًا.

والآن، يعتقد باحثون كوريون جنوبيون أنهم حققوا إنجازًا سيغير قواعد اللعبة بفضل مشروع بحث يدمج زيت بذر الكتان في الشاشة على شكل كبسولات دقيقة لإصلاح الشقوق عند ظهورها.

وأثبت الباحثون في الاختبارات المعملية أنه عندما تتعرض الشاشة للكسر، فإنه يتم إطلاق زيت بذر الكتان الشفاف ويبدأ في التصلب في الشقوق وبالتالي إصلاح أي ضرر.

وقال الباحثون إن هذه العملية تعالج الضرر الذي لحق بالشاشة ويمكنها إصلاح 95% من جميع الشقوق في غضون 20 دقيقة.

وعادةً ما يتم استخدام زيت بذر الكتان لعلاج الأعمال الفنية والحفاظ عليها لأنه عديم اللون، ومتوفر بسهولة ويتصلب في درجة حرارة الغرفة، ويمكن أن تستغرق العملية ساعات ولكن يتم تسريعها بارتفاع درجات الحرارة والأشعة فوق البنفسجية.

وقاد هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة Composite Part B: Engineering، الدكتور في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا (KIST)، يونغ تشاي جونغ.

وتُظهر الدراسة كيف تم صنع المادة ومدى فعاليتها، حيث يُطلق عليها اسم بوليمر ثنائي الطبقة (PBF) وهو عبارة عن طبقتين ملتصقتين معًا تشكلان مادة واحدة، وتتضمن الطبقة العلوية كبسولات زيت بذر الكتان بينما الطبقة السفلية عبارة عن مادة شبيهة بالزجاج المستخدم في الهواتف والأجهزة اللوحية.

ولم يتم اختبار الجمع بين هاتين الطبقتين حتى الآن إلا في المختبر، لكن الباحثين كتبوا أنه يمكن استخدامه على نطاق واسع في المجالات الأخرى.

وهؤلاء الباحثون ليسوا أول من يحاول ابتكار شاشة هاتف ذكية تصلح نفسها ذاتيًا، حيث حاولت شركة عملاقة التكنولوجيا آبل ابتكار حل لهذه المشكلة في أكتوبر الماضي، وقالت التقارير إنها حصلت على براءة اختراع لهذه التقنية.

وتستخدم التكنولوجيا المقترحة المطاط الصناعي، وهي مادة مرنة تعود إلى شكلها الأصلي عند تسخينها، وقال موقع Apple Insider إنه يمكن استخدامه في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات والأجهزة الأخرى.



