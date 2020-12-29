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2020-12-29 مشبب القحطاني وكيلاً لإمارة منطقة مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن صدور صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة بتكليف الدكتور مشبب القحطاني، وكيلاً للإمارة. وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن أمير منطقة مكة خالد الفيصل قرر تكليف معالي الدكتور مشبب القحطاني وكيلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة”.



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