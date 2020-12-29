الحج والعمرة تدعو المرشحين على وظائفها لاستكمال إجراءات التعيين

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الحج والعمرة عدد (6) مرشحين و(10) مرشحات من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة والمعلن عنها بتاريخ 13/04/1442هـ، لاستكمال إجراءات التعيين.

وأوضحت الوزارة، أن على المرشحين والمرشحات التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي الشامل بمدينة مكة المكرمة اعتباراً من تاريخ 13/05/1442هـ، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة حي الحمراء وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم

وأضافت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا).



