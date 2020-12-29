2020-12-29

أمانة الرياض تعلن أسماء المقبولين على وظائفها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أسماء المقبولين على الوظائف الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال – نساء)، والتي تم الإعلان عنها عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الأمانة أن على المقبولين التوجه للمقر الرئيسي لأمانة منطقة الرياض – الإدارة العامة للموارد البشرية لاستلام نموذج الكشف الطبي واستكمال الإجراءات وذلك قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1442/05/19هـ.

وتابعت أمانة منطقة الرياض، أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي (هنا).



