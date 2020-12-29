الحصيني يتوقع بداية الحالة المطرية السابعة غداً وهذه سماتها

2020-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بداية الحالة المطرية السابعة غداً الأربعاء، مضيفاً أنه يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وأضاف، الحصيني عبر حسابه في “تويتر”، أن نطاق تأثيرها سيمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والكويت يرافقها تذبذب في الحرارة.

وتابع الحصيني أن التذبذب في الحرارة يعني ارتفاعاً وانخفاضاً طفيفاً في الحرارة يتراوح بين “3” و”4″ درجات مئوية، أما الأمطار المتوقعة فستكون في معظمها من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد قد تكون غزيرة في نطاقات محددة وديمية في بعض الأجزاء يرافقها ويعقبها نشاط في الرياح.

ونبه إلى أن أجواء إجازة منتصف الفصل الأول ستكون من باردة إلى باردة جدًا ليلاً في المناطق الشمالية والوسطى وشمالي الغربية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، ونجران نهاراً معتدلة وباردة وقت نزول المطر، وفي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية باردة ليلاً معتدلة نهاراً، وفي مكة وجازان تميل للحرارة نهارًا ومعتدلة ليلاً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة حائل، القصيم والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

